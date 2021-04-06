Ofset Baskı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Ofset Baskı Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ofset baskı için hazırlanmış baskı kalıplarını makineye bağlayan, baskı ile ilgili ayarları ve baskı çıkış ayarlarını yapan, baskı sürecini kontrol eden, baskı bitiminde makinenin periyodik temizlik ve bakımını yapan, malzeme ve makine bilgisine sahip, ofset baskı araç gereç ve ekipmanlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Ofset Baskı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Ofset Baskı Operatörü Maaşları

Ofset Baskı Operatörü maaşı ortalama aylık 3.750 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Ofset Baskı Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için ön lisans seviyesinde eğitim düzeyi gereklidir.

Ofset Baskı Operatörü Ne İş Yapar?

Ofset Baskı Operatörü ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Üretim sürecinin planlamasını yapmak,

c) Baskı öncesi baskı makinesini baskıya hazırlamak,

d) Baskı ile ilgili ayarları yapmak,

e) Baskı sürecini kontrol etmek,

f) Baskı sonrası makineyi temizlemek,

g) İş başı mesleki eğitimine ilişkin faaliyetlere katılmak,

h) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ofset Baskı Operatörü Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Ofset Baskı Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ofset Baskı Operatörü mesleğinin meslek kodu 7322.01 olarak belirlenmiştir

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