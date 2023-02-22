Ogbu Ogechukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ogbu Ogechukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ogbu Ogechukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ogbu Ogechukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ogbu Ogechukwu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ogbu Ogechukwu Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ogbu Ogechukwu, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Ogbu Ogechukwu'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ogbu Ogechukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ogbu Ogechukwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2021 yılında Enyimba Aba
1 Aralık 2022 yılında Sunshine Stars
1 Aralık 2023 yılında Enyimba Aba
Ogbu Ogechukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ogbu Ogechukwu şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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