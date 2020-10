ÖGG sınavı ne zaman 2020? Özel güvenlik sınav takvimi

Kamu ve özel sektörde görev alan ve3 özel güvenlik görevlisi olmak isteyen vatandalar 2020 yılının ÖGG sınav takvimini araştırmaya başladı. belirlenen uygulama ve yazılı sınavlardan başarılı elde etmek zorundadırlar. Milyonlarca kişinin yeni iş kapısı olarak gördüğü Özel güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı. Peki ÖGG sınavı ne zaman 2020?

ÖGG SINAV TARİHLERİ

Bu yıl iki tane ÖGG sınavı yapılacak. 4 Eylül’de eğitimini tamamlayan adaylar 11 Ekim tarihinde ÖGG sınavına girecek. Bir sonraki eğitim kayıtları da 11 Ekim’de başlayacak ve sınav 13 Aralık 2020’de uygulanacak.

Son dönemin popüler meslekleri arasında yerini alan özel güvenlik görevliliği milyonlarca genç için yeni iş kapısı olarak görülüyor. Banka, şirket, holding v.b yerlerde görev alan özel güvenlik görevlileri bu görevleri yapabilmeleri için belirlenen sınavlara girip başarılı oldukları takdirde elde ettikleri sertifikalar ile görevlere başlayabilmektedir. Silahlı ve silahsız olarak eğitim alan özel güvenlik görevlileri bu alanda belirlenen kriterlere göre görevlendirilmektedir. Her yılın belli dönemlerinde yapılan özel güvenlik görevlisi sınavları geçtiğimiz Şubat ayında başlamasına rağmen ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle sınav tarihleri ileri alınmıştı. Gençlerin en çok rahabet ettiği mesleklerden biri olan özel güvenlik görevlisi mesleğinde görev alabilmek için öncelikle bu iş için belge veren kurslardan yeterlilik belgesinı kazanmak gerekiyor. Her yılın belli döneminde yapılan özel güvenlik görevlisi sınavları ile her yıl binlerce güvenlik görevlisi göreve başlıyor.

SİLAHLI VE SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ FARKLARI NELERDİR?

Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.