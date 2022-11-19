Oğlunun cenazesini almaya giden baba feci şekilde can verdi

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde gece ölü olarak bulunan Onur Halıcı'nın (27) annesi Emine Halıcı (56), oğlunun cenazesini almaya gelirken Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik kazasında feci şekilde hayatını kaybetti.

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Oğlunun cenazesini almaya giden baba feci şekilde can verdi

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde gece ölü olarak bulunan Onur Halıcı'nın (27) annesi Emine Halıcı (56), oğlunun cenazesini almaya gelirken trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazada Hayrettin Aktaş ile Emine Halıcı yaşamını yitirirken, 1'i ağır 6 kişi de yaralandı.

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FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kazada hayatını kaybeden Emine Halıcı'nın, Muğla'nın Menteşe ilçesinde ölü olarak bulunan Onur Halıcı'nın annesi olduğu öğrenildi.

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