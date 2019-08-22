Oğlunun HDP tarafından dağa gönderildiğini belirten bir annenin isyanı! Diyarbakır'da 70 yaşındaki H. A isimli vatandaşın bir oğlu PKK’ya katıldı ve yapılan operasyonlar sonucunda etkisiz hale getirildi. H.A. diğer oğlunun ise HDP tarafından dağa gönderildiğini belirtti.

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Olay Diyarbakır'da meydana geldi. H. A.'nın (70) bir oğlu PKK’ya katıldı ve yapılan operasyonlar sonucunda etkisiz hale getirildi. H.A. diğer oğlunun ise HDP tarafından dağa gönderildiğini belirtti ve Diyarbakır HDP İl Başkanlığı’nın camını kırarak oğlu gelene kadar kapıda nöbet tutacağını açıkladı. H. A, adlı acılı anne, HDP İl Başkanlığı binasının girişinde oturarak, HDP’lilere "Oğlumu siz dağa zorla dağa yolladınız. Getirin yavrumu bana" diyerek seslendi. Acılı annenin bekleyişi sürüyor. Etiketler : diyarbakır



