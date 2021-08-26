Oğlunun ısrarlarına rağmen aşı olmayan kadın kovid' e yakalandı

Konya Meram Devlet Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım servisinde hemşire olan oğlunun ısrarlarına rağmen aşı olmayan Emine Sertoğlu, hastalığa yakalandıktan sonra yoğun bakıma kaldırıldı. 9 gün yoğun bakımda tedavi gödü, tedavisi tamamlandıktan sonra servise alındı.

Sertoğlu, AA muhabirine," bir gece eklem ağrısı, ateş ve çok şiddetli üşüme ile hastaneye kaldırıldım. Ayağa dahi kalkamayacak haldeydim, "Ateşim hiç düşmedi. 'Grip oldum' diye düşündüm. Hiç aklıma gelmiyordu. En sonunda nefes alamamaya başladım. 2-3 gün çok ağır grip oluyorum zannettim. Test yaptırdım, pozitif çıktı." diye konuştu.

Tedavisiyle oğlunun da ilgilendiğini dile getiren Sertoğlu, yoğun bakımdaki tedavisi sırasında 2 gün kendine gelemediğini vurguladı.

Sertoğlu o anları şöyle anlattı "Günden güne iyileşmeye başladım. En çok nefes darlığı çektim. Böyle olacağını hiç sanmıyordum..'Aşı olan da hastalanıyor, olmayan da' derdim ama öyle değilmiş. Aşı olan kolay atlatıyormuş. Bugüne kadar hep 'Grip gibi atlatırım' diye düşündüm. 'Aşıyı belki ileride olurum' diyordum ama hastalandım. Aşımı hemen olacağım. Şimdi herkese 'aşı olun' diyorum. Çok zor. Erteledim ama artık zamanım gelince hemen aşı olacağım."

GENÇLER ISRARLA AŞI OLMUYOR



Konya Meram Devlet Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu, uzman doktor Fatih Yücel Konya'da Kovid-19 vakalarında yeni bir artış yaşandığını belirtti.

Yücel, "Yoğun bakımlarda doluluk oranı çok yüksek .Yaşlı hastalarda azalma olurken, genç hastalarda büyük bir artış görmekteyiz.Genç hastalarımız 'bana bir şey olmaz' düşüncesi ile aşı yaptırmıyor" dedi.

Yücel, aşı yaptıranların Kovid-19'a yakalanma oranının, yakalansalar bile hastaneye yatış ve yoğun bakım yatış oranlarının çok düşük olduğunu söyledi.

Konuşmalarına şu şekilde sürdüren Yücel, "Toplum olarak aşılanmada belli bir oranı yakalamamız lazım ki bu pik dönemlerini azaltabilelim. Aşılamada yüzde 80-85 seviyelerine gelemiyoruz. Aşılanmada bu seviyeleri yakalayabilirsek toplum bağışıklığı sağlayabilecek ve bu pik dönemlerinden kaçınabileceğiz." dedi.

"DELTA VARYANTI ARTIŞTA,HAFİFE ALMAYIN"

Gençlerin, "Ben gencim, benim aşılanmama gerek yok. Hastalansam bile ben hafif atlatırım." diye düşündüğüne işaret eden Yücel, şöyle konuştu:

"45 yaş altındaki aşılanma oranı çok düşük.Aşı hakkında negatif söylemler var, Türk aşısını bekliyorum' gibi düşünceler geliyor. Delta varyantında büyük bir artış var. Delta varyantının diğer varyantlara göre daha ölümcül olduğunu kişisel gözlemlerimle söyleyebilirim. dedi

Konuşmalarına şunları da ekleyen yücel "Hastalığı daha az ciddi geçirmek istiyorsak mutlaka aşılanmalı ve toplum bağışıklığını sağlamalıyız. Maalesef bu salgını engelleyemezsek bu virüs karşımıza her seferinde daha güçlü çıkıyor."dedi