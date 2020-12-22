Oğlunun yakın arkadaşıyla kaçan kadın sırra kadem bastı

Konya'nın Çumra ilçesinde Akile Doğan (36), 2,5 yaşındaki oğlu A.O'yu yanına alarak 20 yaşındaki oğlunun arkadaşıyla kaçtı. Giderken altınları da yanına almayı ihmal etmeyen kadının bu zamana kadar 4 evlilikten 5 çocuk yaptığı ancak çocuklarına hep şiddet uyguladığı öğrenildi. Eşine boşanma davası açan koca E.D. de (38) polise giderek kaçırılan çocuğunun hayatından endişe duyduğunu belirterek kayıp müracaatında bulundu.

"GEZEBİLMEK İÇİN BİZE İŞKENCE YAPIYORDU"

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; Akile Doğan'ın 20 yaşındaki oğlu H.C.M. annesinin küçükken kendisine işkence yaptığını söyleyerek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Ben çocukluğumda işkence gördüm. Annem göbek deliğime, burnuma, kulağıma iğne ve kürdan sokuyordu. Evden çıkabilmek, gezmeye gidebilmek için bizi yaralayıp, hastaneye götüreceğim bahanesiyle bize bunları yapıyordu. Bunlar sürekli tekrarlanıyordu. Bir öz anne çocuğuna bunları yapmazdı.

"BABAM İŞE GİTTİĞİ ZAMAN EVE ADAMLAR GELİYORDU"

Babam işe gittiği zaman eve adamlar geliyordu. Bunları hatırlıyorum. Daha sonra kardeşimi alıp gitti. Babama da peşimden gelmeyin bu çocuk sizden değil demiş. Annem alkol ve madde bağımlısı. Hareketleri normal değil. 5 senede bir evleniyor. Çocukları oluyor ve terk edip gidiyor. Kaçıp gittiği üvey kardeşimin hayatından endişe ediyorum. Onun olduğu yerde eve giren çıkan belli olmaz.

"EN YAKIN ARKADAŞIMIN ANNEMLE UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜM"

Çocuğun psikolojisini bozacağını düşünüyorum. Konuştuğu çocuk eskiden benim en samimi olduğum arkadaşımdı. Konuşmalarını gördüm. Uygunsuz fotoğraflar vardı. Annem uzun bir süre beni aramadı. Annemi 7. Sınıfa gidinceye kadar pek tanımıyordum. 2-3 senede bir görüyordum" dedi. H.C.M. de kardeşinin hayatından endişe duyduğunu belirterek Savcılığa müracaatta bulundu. Akile Doğan'ın psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı da belirtildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ailenin avukatı Gülsen Pişmiş ise şunları kaydetti: "Gerek davalının beyanları, gerekse de davacı müvekkilin beyanların ve yazışma içerikleri sadakatsizliğin ve zinanın var olduğuna kesin bir şekilde işaret ediyor. Ancak hukuki olarak da bazı teknik detaylar nedeni ile davalının bu davranışları genel olarak sadakatsizlik olarak nitelendiriliyor. Dava ikame edilirken bir genel boşanma nedeni olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayanmak daha kesin bir sonuç vadediyor.

"OĞLUNUN ARKADAŞI İLE AŞK YAŞAMASI KABUL EDİLEMEZ"

Davalının oğlunun arkadaşı ile duygusal yakınlık kurması ve aşk yaşaması kabul edilemez. Bu müvekkilimiz açısından onur kırıcı bir boşanma nedeniyse de davalının oğluna karşı da annelik ödevinin ağır bir ihmali ve çocuğun geleceğine annesi tarafından sürülmüş kara bir lekedir. Diğer yandan davalı 36 yaşında olsa da 18 yaşında bir delikanlı ile ilişki yaşaması davalının zihinsel yaşının küçük olduğunu düşündürecek bir done olabilir.

''ÇOCUKLARIN YANINDA ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE KULLANIYOR''

Davalının diğer çocuklarını yurda terk ettiği çocukların yanında alkol ve uyarıcı maddeler kullandığı çocuklarını hastaneye götüreceğim bahanesi ile dışarı çıkmak için çocukların vücuduna delici ve kesici aletler sokarak çocukları yaraladığı sabittir. Çocuğun geleceği açısından velayetin davacı müvekkile verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çocuk daha 2,5 yaşında ve gerçek bir korumaya muhtaçtır"