Ogmundur Kristinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ogmundur Kristinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ogmundur Kristinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ogmundur Kristinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ogmundur Kristinsson 19 Haziran 1989 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ogmundur Kristinsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BG Agency yapmaktadır. Ogmundur Kristinsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ogmundur Kristinsson'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ogmundur Kristinsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Ogmundur Kristinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ogmundur Kristinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ogmundur Kristinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ogmundur Kristinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2006 yılında Fram Reykjavík

16 Temmuz 2014 yılında Randers

15 Temmuz 2015 yılında Hammarby

31 Ağustos 2017 yılında Excelsior

2 Ağustos 2018 yılında AE Larisa

3 Ağustos 2020 yılında Olimpiakos

Ogmundur Kristinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ogmundur Kristinsson şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ogmundur Kristinsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fram Reykjavík

İzlanda takımında 1 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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