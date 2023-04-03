Ognjen Bogdanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Bogdanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Bogdanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ognjen Bogdanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ognjen Bogdanovic 31 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ognjen Bogdanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Trayal Kruševac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Ognjen Bogdanovic'nin FK Trayal Kruševac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ognjen Bogdanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ognjen Bogdanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ognjen Bogdanovic şuan FK Trayal Kruševac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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