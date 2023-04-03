Ognjen Bozovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Bozovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Bozovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ognjen Bozovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ognjen Bozovic 19 Kasım 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ognjen Bozovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ognjen Bozovic'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ognjen Bozovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ognjen Bozovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında IMT Belgrad U19
31 Ocak 2023 yılında Rad Belgrad U19
Ognjen Bozovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ognjen Bozovic şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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