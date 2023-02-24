Ognjen Djinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Djinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Djinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Djinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Djinovic 12 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Ognjen Đinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Djinovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Djinovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Djinovic'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Djinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Djinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Djinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Djinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2022 yılında Sutjeska Niksic

Ognjen Djinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Djinovic şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Ognjen Djinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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