Ognjen Djuricin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Djuricin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Djuricin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Djuricin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Djuricin 3 Eylül 1995 tarihinde Zrenjanin şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Ђуричин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Djuricin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TB Sports Management yapmaktadır. Ognjen Djuricin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Djuricin'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Djuricin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Djuricin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Djuricin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Djuricin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Banat Zrenjanin U19

1 Temmuz 2012 yılında Banat Zrenjanin

1 Ağustos 2012 yılında Jedinstvo NB

30 Haziran 2013 yılında Banat Zrenjanin

1 Temmuz 2013 yılında FK Senta

1 Ocak 2015 yılında FK Zemun

1 Ocak 2016 yılında Srem Jakovo

30 Haziran 2016 yılında FK Zemun

5 Ağustos 2016 yılında Becej

15 Ocak 2018 yılında Spartak

27 Ağustos 2018 yılında Vojvodina

13 Ocak 2021 yılında Radnicki Nis

31 Ağustos 2021 yılında IMT Belgrad

1 Ağustos 2022 yılında FK Krupa

Ognjen Djuricin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Djuricin şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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