Ognjen Gasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Gasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Gasevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Gasevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Gasevic 2 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Gasevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALSTA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ognjen Gasevic'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ognjen Gasevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Gasevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Gasevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Gasevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında OFK Titograd

1 Temmuz 2021 yılında Rudar Pljevlja

Ognjen Gasevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Gasevic şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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