Ognjen Lukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Lukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Lukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Lukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Lukic 4 Temmuz 2003 tarihinde Smederevo şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Лукић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Lukic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Ognjen Lukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Lukic'nin Stade Reims B ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Lukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Lukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Lukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Lukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Ağustos 2020 yılında Graficar U19

31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız U19

11 Ocak 2021 yılında Radnicki 1923

3 Ağustos 2022 yılında Stade Reims B

Ognjen Lukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Lukic şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ognjen Lukic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Star Belgrad

Sırbistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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