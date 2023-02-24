Ognjen Mudrinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Mudrinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Mudrinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Mudrinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Mudrinski 15 Kasım 1991 tarihinde Srbobran şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Мудрински şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Mudrinski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Dreams yapmaktadır. Ognjen Mudrinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ognjen Mudrinski'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Mudrinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Mudrinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ognjen Mudrinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Mudrinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Vojvodina

1 Ağustos 2010 yılında Hajduk Kula

30 Eylül 2010 yılında Vojvodina

1 Ocak 2011 yılında RFK Novi Sad

30 Haziran 2011 yılında Vojvodina

3 Ağustos 2011 yılında Jagodina

28 Ağustos 2012 yılında Kızılyıldız

9 Temmuz 2013 yılında Greuther Fürth

28 Ağustos 2014 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2016 yılında Spartak

17 Temmuz 2017 yılında Čukarički

2 Temmuz 2019 yılında Jagiellonia

17 Şubat 2020 yılında HNK Gorica

30 Haziran 2021 yılında Jagiellonia

31 Ağustos 2021 yılında NK Maribor

30 Haziran 2022 yılında Jagiellonia

1 Ağustos 2022 yılında Lamphun Warrior

23 Ocak 2023 yılında Újpest FC

Ognjen Mudrinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Mudrinski şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ognjen Mudrinski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Vojvodina Novi Sad (-2010)

Sırbistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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