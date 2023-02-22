Ognjen Ozegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Ozegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ognjen Ozegovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ognjen Ozegovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ognjen Ozegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Ozegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ognjen Ozegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Ozegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Ozegovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Ozegovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Ozegovic 9 Haziran 1994 tarihinde Bosanska Gradiska şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Ожеговић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Ozegovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mirko Vavan yapmaktadır. Ognjen Ozegovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Ozegovic'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Ozegovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Ozegovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ognjen Ozegovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Ozegovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Kızılyıldız

9 Temmuz 2012 yılında Banat Zrenjanin

31 Aralık 2012 yılında Kızılyıldız

19 Ağustos 2013 yılında Vozdovac

31 Aralık 2013 yılında Kızılyıldız

13 Şubat 2014 yılında Rad Belgrad

29 Ağustos 2014 yılında Jagodina

28 Ocak 2015 yılında Borac Cacak

8 Temmuz 2015 yılında Vojvodina

26 Şubat 2016 yılında CC Yatai

31 Ağustos 2016 yılında Čukarički

31 Ağustos 2017 yılında Partizan

31 Ağustos 2018 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2019 yılında Partizan

2 Eylül 2019 yılında Darmstadt 98

9 Eylül 2020 yılında Adanaspor

20 Ocak 2022 yılında Manisa FK

6 Eylül 2022 yılında Volos NPS

Ognjen Ozegovic kimdir

Ognjen Ozegovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Ozegovic şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Borac Banja Luka, Roter Stern Belgrad

Ognjen Ozegovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 7 gol atmıştır.

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Ognjen Ozegovic nereli

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