Ognjen Radovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Radovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Radovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Radovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Radovic 4 Ağustos 2002 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ognjen Radović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Radovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Radovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Radovic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Radovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Radovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Radovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Radovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Mladost Kakanj

28 Temmuz 2022 yılında Famos Vojkovici

Ognjen Radovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Radovic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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