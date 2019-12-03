Öğrenci ders sırasında sigara içti! İnceleme başlatıldı

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin Ankara’da bir okulda çekildiği iddia edildi. Videoda İngilizce öğretmeni ders anlatırken bir öğrenci pencere kenarında sigara içiyor.

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı da sınıftaki gürültü ve öğretmenin sınıfa sesini duyurma çabası.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE TEPKİ TOPLADI

Başka bir öğrenci tarafından kayıt altına alınan bu görüntüler dün gece sosyal medyada paylaşıldı.

Kısa sürede büyük tepki toplayan görüntünün, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma inceleme başlatıldı