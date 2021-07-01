Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı! 2021-2022 Üniversite harçlarına yüzde 10'luk zam!
2021-2022 yılında üniversite öğrencilerinin ödeyeceği katkı payına yaklaşık yüzde 10 zam geldi. Yeni düzenlemeye göre tıp fakültesi öğrencileri 706, hukuk öğrenci 374, Mimarlık öğrencileri 463, İşletme öğrencileri 374, Bilgisayar öğrencileri ise 463 TL harç ödeyecek.
2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerde öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre katkı paylarına yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı.
Geçtiğimiz yıla kadar Tıp fakültesi öğrencileri 642, diş hekimliği öğrencisi 537, hukuk ve işletme öğrencileri ise 340 TL harç ödüyordu. Bu yıl ise öğrencileri yüzde 10'luk zam ile ödeme yapacak.
1 Temmuz 2021 Perşembe Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yükseköğretim öğrencilerinin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki bazı okullar şöyle:
Tıp fakülteleri: 706
Diş hekimliği:590
Veterinerlik: 462
Pilotaj: 562
Bilgisayar: 463
İnşaat: 463
Mimarlık: 463
Güzel Sanatlar: 377
Fen Edebiyat: 340
Hukuk: 374
İktisat: 374
İşletme: 374
İlahiyat: 340
Eğitim: 340
Yabancı Dil: 340
İletişim: 340
Açık Öğretim: 77
Konservatuvar: 703
Turizm: 227
UZAKTAN EĞİTİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM
Veterinerlik: 2549
Pilotaj: 5098
Bilgisayar: 1825
İnşaat: 1825
Mimarlık: 1825
Fen Edebiyat: 1530
Hukuk: 1379
İktisat: 1379
İşletme: 1379
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