Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı! 2021-2022 Üniversite harçlarına yüzde 10'luk zam!

2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerde öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre katkı paylarına yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı.

Geçtiğimiz yıla kadar Tıp fakültesi öğrencileri 642, diş hekimliği öğrencisi 537, hukuk ve işletme öğrencileri ise 340 TL harç ödüyordu. Bu yıl ise öğrencileri yüzde 10'luk zam ile ödeme yapacak.

1 Temmuz 2021 Perşembe Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yükseköğretim öğrencilerinin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki bazı okullar şöyle:

Tıp fakülteleri: 706

Diş hekimliği:590

Veterinerlik: 462

Pilotaj: 562

Bilgisayar: 463

İnşaat: 463

Mimarlık: 463

Güzel Sanatlar: 377

Fen Edebiyat: 340

Hukuk: 374

İktisat: 374

İşletme: 374

İlahiyat: 340

Eğitim: 340

Yabancı Dil: 340

İletişim: 340

Açık Öğretim: 77

Konservatuvar: 703

Turizm: 227

UZAKTAN EĞİTİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM

Veterinerlik: 2549

Pilotaj: 5098

Bilgisayar: 1825

İnşaat: 1825

Mimarlık: 1825

Fen Edebiyat: 1530

Hukuk: 1379

İktisat: 1379

İşletme: 1379

RESMİ GAZETE 1 TEMMUZ PERŞEMBE