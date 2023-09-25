Öğrenciler bu haberi bekliyordu! 2023-YKS ek tercih sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

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Öğrenciler bu haberi bekliyordu! 2023-YKS ek tercih sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kayıtlar 27 Eylül'de

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğrenciler bu haberi bekliyordu! 2023-YKS ek tercih sonuçları açıklandı

KAYNAK: İHA

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