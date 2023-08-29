Öğrenciler için büyük fırsat! İlkokul, Ortaoku ve Lise öğrencilerine 1800 TL ödeme desteği sağlanacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke genelindeki eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla önemli bir adım atıyor. İhtiyaç sahibi öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmesi için maddi destek sağlama kararı alındı. Buna göre, aile içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden daha az olması durumunda başvurular kabul edilecek.

Kimler Başvurabilir?

Bu destekten yararlanmak isteyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için belirlenen kriterler şunlardır:

Aile içinde kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır.

Başvuruda bulunacak öğrenci veya öğrencinin velisi olmalıdır.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla verilecek bu maddi destek için başvurular e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların yapılacağı adımlar şu şekildedir:

e-Devlet platformuna giriş yapın. "Sosyal Yardım ve Destek Başvurusu" sayfasını seçin. İstenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Başvurunuzu gönderin.

Başvuru Süresi

Eğitimde fırsat eşitliği hibesi için başvurular 15 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayan öğrenciler maalesef bu dönem için hibeden yararlanamayacaklar. Bu nedenle başvuruların belirlenen tarih içinde tamamlanması önemlidir.

Ödemeler Nasıl Gerçekleşecek?

Başvuruları olumlu sonuçlanan aileler, hibe ödemelerini PTT şubelerinden alabilecekler. Ödemeyi alabilmek için gerekli olanlar:

Haberin Devamı