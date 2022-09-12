Öğrenciler için ders zili çaldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı!

İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Öğrenciler için ders zili çaldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı!

İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu da arttı. Üç aylık yaz tatilini tamamlayan öğrenciler yeni dönem için okullarının yolunu tuttular. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk gününde okul taşıtlarının da trafiğe dahil olması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı.

E-5 Otoyolu Cevizlibağ mevkiinde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk göründü.

Öğrenciler için ders zili çaldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı!

Okul servis şoförü Yunus Akbaş,

"Okulların açılması trafiği yüzde 20-30 civarında etkiler. Bugün ulaşım araçlarının ücretsiz olması nedeniyle, bugün olmasa da bu hafta içinde yoğunluk olacaktır" diye konuştu.

Öğrenciler için ders zili çaldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı!

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