Öğrenciler şimdi yandı! Bakan açıkladı: Türkçesi 70'in altında olan sınıf tekrarı yapacak!

Bakan Yusuf Tekin, bir televizyon kanalında, temel eğitim yönetmeliğinin detaylarına ilişkin açıklama yaptı. Sınıf geçmede yeni düzenlemeyi anlattı.
Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencilerin sınıfı geçemeyeceğini söyledi. Tekin, öğretmen atamaları konusunda da Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatacaklarını açıkladı.
70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek
Tekin, "Belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor. Temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçeden 70 alma zorunluluğu getirdik. Daha yönetmeliği yayınlamadık. Önümüzdeki hafta çıkacak. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek" dedi.