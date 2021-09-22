Öğrencilerden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'i güldüren espri!

Yerel basın ile Güzelyalı sosyal tesislerinde buluşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in yapılan toplantı esnasında okulu kıran üç öğrenciyle sohbeti izleyenleri güldürdü.

Yapılan toplantıda okulu kıran üç öğrenciden bir tanesinin konuşma esnasında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e ''Ahmet abi nasılsın, iyi misin?'' diyerek seslenmesinin ardından diğer gazetecilerin de Ahmet Cin'e ''Ahmet Abi'' diye seslenmesi eğlenceli dakikalara sahne oldu.

GENÇLERE HEDİYELERİNİ TAKDİM ETTİ

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise kahvaltılı toplantılıya çağırdığı gençlere hediye vererek onlardan okula gideceklerinin sözünü aldı. Öğretmenleri içinde selam yollayan Başkan Ahmet Cin, gençleri okullarına gönderdi.

İŞTE O VİDEO;