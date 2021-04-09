Bursa Şırnak'a kitap yardımında bulundu“Garantili kupon” vaadiyle 7 milyon 300 bin liralık vurgun yapmışlarTalas’ta sinek ve haşeratlar için erkenden önlem alındıSon dakika| Yerli aşıda yeni gelişme: Faz 2 bugün tamamlanıyor! Faz 3 için tarih belli olduBurhaniye atık pil toplama kampanyası tamamlandıDuygulandıran anma töreni! 17 yıl önce vefat eden Sakıp Sabancı mezarı başında anıldıYola çıkacaklar dikkat: Mecidiyeköy - Mahmutbey seferleri durdu! İşte alternatif ulaşım araçlarıTokat'ta polis haftası dolayısıyla çekilen klip ilgi görüyorHürriyet yazarı Hande Fırat: Avrupa Birliği'ndeki koltuk savaşı, Türkiye'ye fatura edilmek istendi!Adanaspor'da, Boluspor galibiyeti sonrasında ligde kalma umudu doğdu
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Öğrencilere büyük fırsat! Polis ve askeri okulları kazanmak isteyen gençlere ücretsiz eğitim imkanı

Öğrencilere büyük fırsat! Polis ve askeri okulları kazanmak isteyen gençlere ücretsiz eğitim imkanı

Polis okulları ve askeri okulları kazanmak isteyen gençlere eğitim imkanı sağlanıyor. Şanlıurfa'da düzenlenen programda, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) tarafından gençlere ücretsiz salon çalışması ve antrenman hizmeti veriliyor.

Öğrencilere büyük fırsat! Polis ve askeri okulları kazanmak isteyen gençlere ücretsiz eğitim imkanı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu (BESYO) ile polis ve askeri okulları kazanmak isteyen gençlere ücretsiz salon çalışması ve antrenman hizmeti veriyor. Gençlerin sportif faaliyetlerini sürdürebilmelerine yönelik çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, BESYO'ya girmek isteyen gençlere verdiği ücretsiz kurslarla gençleri hayallerine kavuşturuyor.

UZMAN HOCALAR EŞLİĞİNDE EĞİTİM

Şanlıurfa'da 100 öğrenciyi BESYO, askeri ve polis okullarına hazırlayan Büyükşehir Belediyesi öğrencilere çeşitli spor dallarında uzman hocalar eşliğinde ücretsiz eğitim vererek hayallerini gerçekleştirmelerine zemin hazırlıyor. Eğitimlerini pandemiye uygun bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, TOKİ Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonunda hocalar tarafından belirlenen saatler arasında gençlere eğitimler veriyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Öğrencilere büyük fırsat! Polis ve askeri okulları kazanmak isteyen gençlere ücretsiz eğitim imkanı

Öğrencilere büyük fırsat! Polis ve askeri okulları kazanmak isteyen gençlere ücretsiz eğitim imkanı

Öğrencilere büyük fırsat! Polis ve askeri okulları kazanmak isteyen gençlere ücretsiz eğitim imkanı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT