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  3. Öğrencilere yardım vaadinde bulunan yayıncı Jahrein, karşılığında öyle bir şey istedi ki! "Faturanızı ödeyeceğim, siz de beni..."..."

Öğrencilere yardım vaadinde bulunan yayıncı Jahrein, karşılığında öyle bir şey istedi ki! "Faturanızı ödeyeceğim, siz de beni..."..."

Canlı yayın platformlarında yayıncılık yapan Jahrein kullanıcı adlı Ahmet Sonuç bu kez sınırı aştı. Sosyal medya hesabı üzerinden sözde yardım yapmak isteyen Jahrein, öğrencilerden kendini eğlendirmesini istedi.

Öğrencilere yardım vaadinde bulunan yayıncı Jahrein, karşılığında öyle bir şey istedi ki! "Faturanızı ödeyeceğim, siz de beni..."..."

Daha önce gündeme gelen farklı konularda yaptığı açıklamalar ile birçok kez sosyal medyada tepkilerin hedefi haline gelen Jahrein kullanıcı adıyla tanınan Ahmet Sonuç, bu kez de öğrencilerin maddi durumunu suistimal etti. Sosyal medya hesabı üzerinden öğrencilerin elektrik faturasını ödeyeceğini söyleyen Jahrein, karşılığında ise kendisini eğlendirmelerini istedi. Gelen tepkilere isepişkin pişkin cevap vermeyi ihmal etmedi.

Öğrencilere yardım vaadinde bulunan yayıncı Jahrein, karşılığında öyle bir şey istedi ki! "Faturanızı ödeyeceğim, siz de beni..."..."

EN ÇOK EĞLENDİRENE DESTEK VAADİ

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Jahrein, "5 tane öğrenci evinin elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyeceğim. Twit altına faturanızla beraber öğrenci olduğunuzu da betimleyen komik fotoğrafınızı paylaşın. Abiniz ödesin. En eğlendiğim fotolara destek atacağım. Darılmaca gücenmece yok. Hepinize yetemem!" şeklinde skandal ifadelere yer verdi.

Öğrencilere yardım vaadinde bulunan yayıncı Jahrein, karşılığında öyle bir şey istedi ki! "Faturanızı ödeyeceğim, siz de beni..."..."

"GÖRDÜKÇE HOŞUMA GİDİYOR"

Devamında ise yaptığı yanlışı açıklanır bir yanı varmış gibi desteklemeye devam eden Jahrein, "Gelecek muhtemel linçlere genel cevabımdır. Ben öğrencilik hayatımı Türkiye'de yaşayamadım. Yokluk içinde varlık yaratan komik mizansenleri gözlerimle göremedim. Gördükçe de hoşuma gidiyor. Sakin olun ve zekalarıyla öğrenci hayatını aşmaya çalışanlara gülümseyin." dedi.

Öğrencilere yardım vaadinde bulunan yayıncı Jahrein, karşılığında öyle bir şey istedi ki! "Faturanızı ödeyeceğim, siz de beni..."..."

TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Sosyal medyada takipçisi olan olmayan binlerce kişiden bu paylaşımlar sonrası tepki gören Jahrein, aldırış almadan şovunu sürdürdü. Kendisine gelen türlü türlü fotoğraf içerisinden en çok güldüğü hesaplara yanıt veren ünlü yayıncı, yaptığı rezillikten geri adım atmadı. Gelen tepkilerin sayısı artınca da bir kez daha kendini savundu.

Öğrencilere yardım vaadinde bulunan yayıncı Jahrein, karşılığında öyle bir şey istedi ki! "Faturanızı ödeyeceğim, siz de beni..."..."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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