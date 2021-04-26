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Öğrencilerin eğitim alanındaki başarıları e Twinning projesi ile artıyor

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında hazırlanarak projelendirilen "Gelenekten Geleceğe Akıl Oyunları", Hünerli Eller Gülen Yüzler"," Oyunlarla Mutlu Çocuklar" ve Teknoloji Tasarım "adlı e Twinning projesinde Türkiye ve Azerbaycan'dan 46 eğitimcinin çalışmaları ile başarıya ulaşıldı.

Öğrencilerin eğitim alanındaki başarıları e Twinning projesi ile artıyor

Projenin kurucu ortaklıklarını Erzurum- Palandöken Polis Amca İlkokulu Suat Alkan ile, Erzurum- Palandöken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu sınıf öğretmeni Demet Alkan'ın yaptığı eTwinning projeleri çerçevesinde proje tabanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine yönelik etkin bir proje hazırlanarak hayata geçirildi.

Ülkemizden, Eğitimciler Suat Alkan ve Demet Alkan'ın hazırladığı "Gelenekten Geleceğe Akıl Oyunları", Hünerli Eller Gülen Yüzler"," Oyunlarla Mutlu Çocuklar" ile Azerbaycan'dan 25 Nomreli Okulu Sınıf Öğretmeni Tarane Hitayeyova tarafından hazırlanan "Teknoloji Tasarım" Projesi ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında öğrencilerin oynarken eğlenmesini ,strateji geliştirerek ileriye dönük hamleler planlaması ve bunun gibi birçok olumlu gelişmenin öğrenciler üzerindeki etkisinin artırılması amaçlandı.

Hazırladıkları Projelerin başta eğitimciler olmak üzere öğrenciler ve veliler tarafından olumlu ve başarılı bulunduğunun altını çizen Eğitimciler Suat Alkan ile Demet Alkan hazırladıkları projenin başarı bir şekilde tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Projenin Azerbaycan'dan 6, Türkiye'den yaklaşık 40 öğretmen ile yürütüldüğünü ve projelerde hedeflenen kazanımların öğrencilere ulaştırılması noktasında istenilen başarıya ulaşıldığını ifade ettiler.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Öğrencilerin eğitim alanındaki başarıları e Twinning projesi ile artıyor

Öğrencilerin eğitim alanındaki başarıları e Twinning projesi ile artıyor

Öğrencilerin eğitim alanındaki başarıları e Twinning projesi ile artıyor

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