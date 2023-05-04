Öğrencilerin korku dolu anları! 70 öğrencinin kaldığı yurtta yangın çıktı!

Bolu'da gece saatlerinde 70 öğrencinin kaldığı yurtta çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, öğrenciler geceyi yurdun yanında bulunan lisede geçirdi.

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Öğrencilerin korku dolu anları! 70 öğrencinin kaldığı yurtta yangın çıktı!

Bolu'da gece saatlerinde 70 öğrencinin kaldığı yurtta çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, öğrenciler geceyi yurdun yanında bulunan lisede geçirdi.

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YANAN YURTTAN TAHLİYE EDİLEN ÖĞRENCİLER, LİSE BİNASINDA GECEYİ GEÇİRDİ

Yangın, gece saatlerinde Gerede'de bulunan Fen Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dayıoğlu Mahallesi Erdemli Caddesi'ndeki 3 katlı 70 öğrencinin bulunduğu Fen Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu'nun birinci katında, öğrencilerin valizlerini koyduğu depoda henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine yurtta kalan 70 öğrenci görevliler tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, binadan çıkan yoğun duman sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Ekipler tarafından yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın çıkan yurttan tahliye edilen öğrenciler, yurdun yanında bulunan lise binasına alındı. Öğrenciler geceyi lisede geçirdi.

KAYNAK: İHA

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