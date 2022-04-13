Öğrencisine yavrum, fıstık, öptüm mesajları atıyordu! O öğretmenin cezası belli oldu

Tekirdağ’da bir öğretmen 16 yaşındaki öğrencisine attığı mesajlarla gündem oldu. Lise öğretmeni, öğrencisine, 'yavrum, kızım, fıstık, öptüm' gibi mesajlar attığı görüldü. Attığı mesajlarla gündemden düşmeyen Ç.A. hakkında, çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı öğrenildi.

“BAKIŞLARINDAN RAHATSIZ OLDUM”

16 yaşındaki E.N.T. öğretmeninden aldığı mesajlardan sonra çok şaşırdığını ve rahatsız olduğunu söyledi. E.N.T, " Bu şekilde konuşmayı bana kimse yapamaz, ben akrabalarımla dahi bu şekilde konuşma yapmıyorum. Babam eve geç gelince kendisine hemen söyledim ve babam hocayı uyarmasına rağmen hala mesaj atmaya devam etti. Daha önceden okulda bana karşı herhangi bir taciz olayı bulunmadı ancak bakışlarından rahatsız olmaktaydım. Bu olaylar nedeniyle korktuğum ve çekindiğim için okula gidemedim. Ben kendisinden davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

“TÜM ÖĞRENCİLERİMLE BÖYLE KONUŞUYORUM”

Adı taciz iddialarına karışan lise öğretmeni Ç.A. hakkında açılan dava için şu sözleri sarf etti: "Alkolün de verdiği etki ile laf lafı açtığından konu dağılarak bu noktaya kadar geldi. E.N.T.'den sonra ismini bilmediğim 5-6 kişi ile kurs sebebi ile irtibata geçecektim. Bana sormuş olduğunuz 'yavrum', 'kızım', 'fıstık', 'öptüm' şeklindeki hitapları ben sınıfta sürekli kullanmaktayım. Mağdur çocuğun ifadesindeki beyanlara katılmıyorum, ben tüm öğrencilerime bu şekilde konuşmaktayım. Her öğretmenin öğrencilere yaklaşımı farklıdır. Ben de samimi bir öğretmen olarak derslerimi bu şekilde işlemekteyim ve öğrencilere yaklaşımım bu şekildedir. Yine bana sormuş olduğunuz yazışma içeriklerinde 'Sen istiyor musun kimseye söylemeden yaşamak?' 'Ya öyle ya böyle istiyorsan yaz' şeklindeki yazışmaların E.N.T.'nin de bulunduğu gruptaki öğrencilerin huzursuz gördüğümden, bana içini dökmesi için söyledim. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, ben hiçbir şekilde E.N.T.'ye cinsel tacizde bulunmadım. Hatamı kabul ediyorum ancak suçu işlemedim."

Lise öğretmeni Ç.A.'nın öğrencisi E.N.T.'ye 'Bir şarkı tut' isimli şarkıyı attıktan sonra yaptığı mesajlar ise şöyle:

Ç.A.: Dinle yavrum, sevdiğine atarsın belki.

E.N.T.: Sağ olun hocam.

Ç.A.: Yorumun olursa şarkıya dair at gitsin.

E.N.T.: Tamam hocam (Gülen emoji)

Ç.A.: Peki, sana asla inanmasam da yine de beklerim.

E.N.T.: Anlamadım hocam

Ç.A.: Anlamaman yeter, ben anladım merak etme, iyi geceler yavrum

E.N.T.: İyi geceler hocam

Ç.A.: Sadece bir şey soracağım. Hiç mi bir şey anlamadın?

E.N.T.: Anlamadım hocam valla. Ne anlamam gerekiyordu?

Ç.A.: Tamam yavrum sen uyu. İyi geceler. Bazen insan sever o da sen de kalsın.

E.T.: (Bazen insan sever kısmını ileti yaparak) Hocam ben anlamıyorum şu an.

Ç.A.: Boş ver, iyi geceler yavrum. Sen istiyor musun kimseye söylemeden yaşamak? Ya öyle ya böyle. İstiyorsan yaz.

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