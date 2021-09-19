Öğrencisinin kalçasına tokat attığını söylemişti! Prof. Dr. Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldı

Zoom canlı yayınında Saniye isimli bir öğrencisiyle yaşadığı anıya değinen İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör anlattıkları şaşkınlık etkisi yaratmıştı. Saniye adlı öğrencisine sinirlendiğini ifade eden Şengör, kızgın bir şekilde öğrencisinin eteğini kaldırarak tokat attığını ifade etmişti. Şengör, anıyı anlattığı görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Şengör hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde, üniversitemiz öğretim üyelerinden birinin çevrimiçi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir. İTÜ'nün yüzyıllara yayılan köklü birikiminin ve vizyonunun getirdikleri, böyle konularda gereken sorumluluğu almayı ve en net biçimde tavır göstermeyi gerektirmektedir.

Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılıkların incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır."

NE OLMUŞTU?

Profesör Doktor Celal Şengör, Zoom yayınında bir öğrencisiyle yaşadığı olaya değinmişti.

Geçmişte yaşadığı bir durum üzerine öğrencisine sinirlendiğini ifade eden Şengör, kızgın bir halde öğrencisine tokat attığını ifade etmişti.

Profesör Doktor Celal Şengör, Saniye adlı öğrencisinin şaşkın bakışlarıyla karşılaştığını söyleyip "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." ifadelerini kullanmıştı.

Olayın devamını da anlatan Şengör, "Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." demişti.

Profesör Doktor Celal Şengör'ün sözleri sosyal medyada tepki çektmişi. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Şengör'e yaptıkları paylaşımlarla tepki göstermişti.

İşte o skandal görüntü:

O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

"Akademide, cinsiyetçiliğe, tacize izin vermeyeceğiz!

İTÜ akademisyeni Celal Şengör, bir üniversiteli kadını nasıl taciz ettiğini anlattı.

Ne #CelalŞengör ne de bir başka tacizci erkeği akademide barındırmayacağız.

Celal Şengör derhal akademiden def edilsin"



"İTÜ akademisyeni #Celalşengör bir kadını nasıl taciz ettiğini anlatı...

Hiç bir kampüste hiç bir alanda bu kadar rahat olamayacaksınız.

Size ve sizin gibilere biz kadınlar ve lgbti+'lar olarak rahat vermeyeceğiz.

@itukadin



Yaşasın kadın gücümüz,yaşasın mücadelemiz"

"Bir kadın öğrenciyi nasıl taciz ettiğini anlatan Celal Şengör'ü ve ona bu cesareti sağlayanları kampüslerimizden göndereceğiz.

Akademide cinsiyetçiliğe, tacize, şiddete izin vermeyeceğiz. Tacizci Celal Şengör İTÜ'den gönderilsin."

"İTÜ'den de aynı şekilde kıçına tekmeyi basmasını bekliyoruz. Yediği haltı utanmadan anlatan, bundan haz duyan, ahlaktan, terbiyeden yoksun bu insandan aşağı varlığın ve bunun gibilerin eğitimin hiçbir yerinde olmasını istemiyoruz"

Bu arada İTÜ Sosyal Araştırmalar Kulübü, Celal Şengör'ün itiraf ettiği taciz olayının takipçisi olmaya ve eyleme geçmeye çağrı yapmıştı.

16 Eylül'de sosyal medyada gündem olan Celal Şengör'ün taciz itirafında bulunduğu videoya İTÜ öğrencileri başta olmak üzere gelen tepkiler büyümüştü.

1993'ten beri üniversitede aktif olan Sosyal Araştırmalar Kulübü öğrencileri "Akademide tacizin, mobbingin ve şiddetin her türlüsüne karşıyız" diyerek İTÜ öğrencilerine, akademisyenlerine ve diğer tüm emekçilerine eyleme geçmek için 20 Eylül pazartesi günü saat 14.00'te rektörlük önünde buluşma çağrısında bulunmuştu.

Çağrının tamamı şu şekilde:

"İTÜ akademisyeni Celal Şengör’ün bir kadın öğrencisini nasıl taciz ettiğini anlattığı video, düzenin karanlığının akademiye nasıl sirayet ettiğini gözler önüne sermiştir. Bu olayın takipçisi olacağımızı duyuruyor; akademide tacizin, mobbingin ve şiddettin her türlüsüne karşı olduğumuzu göstermek için İTÜ öğrencilerini, akademisyenlerini ve emekçilerini 20 Eylül Pazartesi saat 14.00'te Rektörlük önüne çağırıyoruz."

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Ali Mehmet Celâl Şengör, akademisyen, jeolog ve bilim insanıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde görev yapan Şengör, ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesidir.

Celal Şengör hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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