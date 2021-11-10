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Öğretim üyesinin skandal paylaşımı! 10 Kasım'da Atatürk'ü hedef aldı!

10 Kasım Anma Günü'nde Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi olan Hüseyin Gökalp'in Atatürk ile ilgili yaptığı pes dedirten paylaşım, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Öğretim üyesinin skandal paylaşımı! 10 Kasım'da Atatürk'ü hedef aldı!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılında, bugün saatler 09.05'i gösterdiği anlarda hayat durdu. Sirenler çaldı, duygusal anlar yaşandı. Vefatının 83. yıldönümünde Atamız için evlatları yas tutarken, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp’in, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm yurtta anıldığı bu günde Twitter hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki... O paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcıların linciyle karşılaştı.

Öğretim üyesinin skandal paylaşımı! 10 Kasım'da Atatürk'ü hedef aldı!

SKANDAL PAYLAŞIM

Hüseyin Gökalp Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşımda, 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Atatürk heykeline yazılan “Doğ ey güneş erit taştan adamı" şiirini paylaşıp, "Doğ ey güneş erit taştan adamı ve kurut taşları diken elleri” notunu ekledi.

Twitter kullanıcıları Gökalp’in paylaşımına yorumlarla tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:

Öğretim üyesinin skandal paylaşımı! 10 Kasım'da Atatürk'ü hedef aldı!

 

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