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Öğretmen 10 yaşındaki öğrencisini döverek öldürdü!

Çin'de 10 yaşındaki küçük bir kız çocuğu, matematik dersinde sorulara yanlış cevap verdiği gerekçesiyle öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü. Olayın duyulmasının ardından dayakçı öğretmen ve müdür görevden alındı.

Öğretmen 10 yaşındaki öğrencisini döverek öldürdü!

Çin'in Guangyuan eyaletinde skandal bir olay yaşandı. 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi  Zhang adındaki öğrenci derste matematik öğretmenin sorduğu sorulara doğru cevap vermediği gerekçesiyle öğretmeni tarafından darp edildi. Ağır şiddete maruz kalan talihsiz çocuk öldü.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Öğretmenin ellerine ve kafasına defalarca vurduğu kız, okul çıkışı eve gelince fenalaştı. Büyükannesi tarafından hastaneye kaldırılan kızın beyninde kanama tespit edildi. Küçük kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, Zhang ile aynı sınıfta olan ikizinin ifadesini aldı. İkizi, öğretmenin Zhang'ı iki matematik sorusuna cevap veremediği gerekçesiyle dövdüğünü söyleyince öğretmen gözaltına alındı.

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ülkede gündem olan skandal olay sonrası öğretmen ve okul müdürü görevden uzaklaştırıldı. Hayatını kaybeden Zhang'ın büyükannesi, öğrencilerin matematik öğretmeninden çok korktuğunu söylediğini belirtti.

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Editör Ekibi


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