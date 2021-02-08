Öğretmen atama takvimi açıklandı mı 2021? Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı?

MEB bünyesinde görev almak isteyen adaylar KPSS sonuçlarını da öğrendikten sonra 2021 öğretmen ataması takvimi için bekleyişe geçti. Peki Milli Eğitim Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama geldi mi? Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, süreçte son durum ne? Tüm merak edilenler haberimizde.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Atama takvimi her an adaylarla paylaşılabilir. MEB'den son dakika açıklamalar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı en son açıklamada "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Selçuk, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık" şeklinde konuştu.

2021'DE KAÇ BİN ÖĞRETMEN ATANACAK?

Sayıştay raporuna göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı yer alıyor. 2021 yılında atanmak isteyen öğretmen adaylarından 60 bin kişi atama talebini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelere devam eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın 55 bin öğretmen ataması için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Bakanlıkların çalışmaları devam ederken son kararı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. 2021 yılı içerisinde 55 bin öğretmen ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ SAYISI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü öğretmen atamaları için çalışmalara devam ederken binlerce aday 2021'de hangi branşlardan atama yapılacağını merakla bekliyor. 2020 yılında yapılan öğretmen atamalarında en çok atama yapılan öğretmen branşlarında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer almıştı.

Sınıf öğretmenlerini, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce öğretmenliği takip etti. 2021 yılında öğretmen ataması yapılırken, bu sıralamaya atama yapılması bekleniyor.

2020'DE KAÇ ÖĞRETMEN ATANMIŞTI?

2020 yılından en çok atama yapılan branş sıralaması merak ediliyor. 2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. Geçtiğimiz yıl 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları şöyle;

Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,

İngilizce öğretmeni ataması 1739,

Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.