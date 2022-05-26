Öğretmen ataması yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Kontenjanlarda İstanbul öne çıkarıldı​​​​​​​

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl öğretmen atamalarının yapılacağını duyurdu.

Hürriyet gazetesine konuşan Özer, öğretmen atamaları hazırlıklarında büyük bir kısmın tamamlandığını belirterek,

"ADAYLAR RAHAT OLSUN"

"Atama bekleyen öğretmen adayları rahat olsun. Bu söz bakan sözü. Ama ortada sadece söz yok. Atanacak öğretmenler 2022-2023 öğretim yılına yetiştirecekler" ifadesinde bulundu.

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KONTENJANIN YÜZDE 50'DEN FAZLASI İSTANBUL'DA

Özer bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının artacağını da aktardı. Yeni atamalarda kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini belirtti.