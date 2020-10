Öğretmen dizisi ne zaman final yapacak? Bitti mi? Med ve MF yapım imzalı, ilk bölümü 4 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Öğretmen dizisinin final yapacağı iddia edildi. Bir çok dizinin peş peşe yayından kaldırıldığı dizilere bir yenisi daha eklendi. Peki Öğretmen dizisi ne zaman final yapacak? Bitti mi? Öğretmen dizisi kaç bölüm sürecek?

ÖĞRETMEN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yönetmen koltuğuna Koray Kerimoğlu'nun oturduğu, senaryosunu Merve Girgin'in kaleme aldığı Japonya yapımı Mr. Hiiragi's Homeroom dizisinden uyarlanan Öğretmen'in final yapacağı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili henüz dizinin yapım ekibinden veya oyunculardan bir açıklama gelmedi.

ÖĞRETMEN DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Fox Tv ekranlarında izleyicilerin karşısına yeni bölümü çıkacak olan dizi 9. bölümde final yapacak.

ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU

Hem aksiyon hem drama hemde gerilim olan bir okul dizisi olacak öğretmen dizisi. Lise son sınıfa 30 kişi başlayan 12/A sınıfı bir arkadaşlarının intihar etmesi ile 29 kişi kalır. İntihar eden kız iyi bir yüzücüdür ve ulusal bir yarışmada derece alır ancak sınıftaki çekemeyen öğrenciler gerçek dışı bir video hazırlayarak kızın doping ile kazandığını iddia eder. Bu haber tüm ülkede yayılır ve kız çok büyük bir baskı altında kalır ve intihar eder. Sınıf ise bu intihara sırtını döner ve herkes yaşamına geri dönmüş gibi görünür; ancak okula 2 yıl önce gelmiş bir resim öğretmeni bu intiharın gizemini çözmek için 29 öğrenciyi okulun kapanmasına 10 gün kala rehin alır ve intihar eden öğrencinin gizemi çözülmeden kimse mezun olamaz der. Okulun içinde yaşanan patlama ile işler daha da gizemli bir hale gelir.

Öğretmen dizisinde eğitime ve öğretmeye dair sorgulayıcı sahnelerin yanı sıra öğrencilerin hayatlarına dokunan öğretmenlerde anlatılacaktır. Öğretmen dizisinde aşk da olacak dövüş sahneleri de dram sahneleri de.

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI

İlker Kaleli (Akif)

İlker Kaleli son olarak yer aldığı Poyraz Karayel dizisinden beri ekranlarda yer almıyor. Deneyimli oyuncu Poyraz Karayel’den sonra Dip isimli internet dizisinde yer almış daha sonra ise 2019 da BBC’de yayınlanacak olan Tayland dizisinde yer almıştır. Bu nedenle izleyici İlker Kaleli’yi izlemeyi çok özledi.

11 Mayıs 1984 İstanbul doğumlu olan yakışıklı oyuncu İlker Kaleli 36 yaşına girmiştir. Poyraz Karayel dizisinden partneri Burçin Terzioğlu ile aşk yalamaya tekrar başlayan oyuncu sesi güzel ünlülerden biri. İlk olarak sanatçı olmak istese de tiyatro daha baskın gelmiş ve ilk dizisi Son’dan sonra oyuncu olmaya karar vermiştir. İstanbul Kültür Üniversitesinde Sanat Yönetimi bölümüne girmiş sonra da özel oyunculuk dersleri almıştır. Kayıp Şehir dizisi ile tanınan İlker Kaleli Poyraz Karayel dizisi ile dünyanın tanıdığı bir yıldız olmayı başarmıştır.

34 yaşında Fizik öğreteni olan Akif hoca aslen Erzurumludur. Rüya Örnek’in ölümün sebebini ortaya çıkarmak için 3 ay süren bir plan yapar ve okulda 12/A sınıfını rehin alarak okulda bir patlama yapar; amacı öğrencilerini uyan1dırmak istemesidir. Nişanlısı Zeynep’in kaza sonrası komaya girmesi Akif Hocayı çok değiştirir.

Ceren Moray –Zeynep-

Ceren Moray dünyada Azra olarak tanınmaktadır. Yer aldığı Avlu dizisi ile ününe ün katan Ceren Moray daha önce de O Hayat Benim dizisinde Efsun karakterini hayat vererek efsane haline gelmişti. Hayat verdiği karakterler ile özdeşleşen Ceren Moray 5 Haziran 1985 tarihinde Diyarbakır doğumludur ve 35 yaşının içindedir. Haliç Üniversitesi Konsevatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan deneyimli oyuncu ilk dizi deneyimini 2013 yapımı Serseri Aşıklar dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinde oynayan Ceren Moray İşler Güçler de Zehra ve Bi Küçük Eylül Meselesi dizisinde Berrak karakterleri ile yer almıştır. Ceren Moray, Fransız sevgilisi Nicco ile evlenmiştir.

Zeynep hoca Akif hocanın aşık olduğu kadındır. Zeynep’te Akif’e aşıktır; ancak yaşanan kaza sonrası Zeynep komaya girer ve 6 ay komada kalır.

Afra Saraçoğlu (Gizem)

Afra Saraçoğlu son olarak Mert YAZICIOĞLU ile İyi Oyun filminde yer almıştır. 2019 da Kardeş Çocukları dizisinde Hayat karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu bu karakter ile beklenen çıkışı yaşayamasa da daha önce yer aldığı Fazilet Hanımın Kızları dizisi ile dünyanın tanıyıp beğendiği bir güzellik olmayı başarmıştır. Bakmayın böyle bir çok projede yer aldığına aslında Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997 de doğmuştur ve şuanda daha 23 yaşındadır. Türkiye’nin en güzel kızlarından biri olarak anlatılan Afra Saraçoğlu Eskişehir Anadolu Üniversitesinde eğitim alırken modelliğe başlamış ve böylece keşfedilmiştir. Afra Saraçoğlu ilk gören ve keşfeden Özcan Deniz olmuş ve onu İkinci Şans filminde oynatarak dünyaya göstermiştir. Fazilet Hanım Ve Kızları dizisinde hayat verdiği Ece karakteri onun sınırları aştığı karakter olmuş oyunculuğu ile olmasa da güzelliği ile dünyayı kendine hayran bırakmıştır. Ünlü oyuncu Tolfa Sarıtaş’la da Kötü Çocuk filminde yer almıştır.

Gizem intihar eden Rüya’nın en yakın arkadaşıdır. Akif Hoca Rüya’nın intiharı ile Gizem’in bir ilgisi olduğunu düşünmektedir.

Efekan Can (Tuğrul)

Efekan Can son olarak final yapmadan yayından kaldırılan azize dizisi kadrosunda çok önemli bir karakter olan Kuzey Alpan olarak yer almaktaydı. Her ne kadar Azize dizisi tutmasa da sadece 6 bölüm yayınlanan dizi de Efekan Can istediğini aldı. Efekan Can şimdi de Öğretmen dizisi oyuncu kadrosunda öğrenci olarak yer alma hakkı kazandı. 1994 Bilecik doğumlu olan Efekan Can 25 yaşındadır. Bilecik Üniversitesinde İşletme mezunu olan Efekan Can oyuncu olmak isteyince Atölye Craft’ta oyunculuk eğitimleri almıştır. Efekan Can Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Serhan karakterinin gençliğine hayat vererek büyük beğeni toplamıştı.

Tuğrul babası müebbet almış yakışıklı bir çocuktur. Mine ile sevgilidir ancak kimse babasının durumunu bilmez.

Serhat Kılıç (Okul Müdür Yardımcısı Taner Yıldız)

Serhat Kılıç Seksenler’in Ergun Plak’ı olarak ünlenmiştir. Daha önce de Benim Annem Bir Melek ve Ezel gibi dizilerde oynayan deneyimli oyuncu dünyaya ise kendini Söz dizisi ile tanıtmış dizi de hayat verdiği Çolak karakteri ile efsane olmayı başarmıştır. 08 Temmuz 1975 Ankara doğumlu olan yakışıklı ve deneyimli oyuncu 45 yaşındadır. Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olduktan sonra Reji üzerine mastır eğitimini tamamlamıştır. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Öğrencilerin çok sevdiği bir müdür yardımcısıdır; reklam yapmak onun işidir. Kadınlara karşı da biraz ilgilidir. Giyim kuşamına çok dikkat eder.

Serkan Keskin (Yılmaz)

Serkan Keskin son olarak Bir Aile Hikayesi dizisine sonradan dahil olmuş ve Ufuk isminde bir doktora hayat vermişti. Aslında Serkan Keskin ismini . Leyla ile Mecnun dizisinde ve Bende Özledim dizileri ile duyurmuş ve çok sevilmişti. 1977 yılında İzmit’te dünyaya gelen Serkan Keskin doğumludur ve 43 yaşının içindedir. Serkan Keskin Semaver Kumpanya Tiyatro grubunda yer alan Serkan Keskin yıllarını tiyatroya adamıştır. 2018 de ise Ağlat Ağacı filminde yer almıştır.

Yılmaz başarılı bir polis komiseridir. Bir çok olayı tereyağından kıl çeker gibi halletse de Akif ile baş etmesi olduça zor olacaktır.