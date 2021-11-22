Muharrem Poyrazoğlu'na 2019 yılında kanser teşhisi konmuştu. Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu 8 aylık bir tedavi görmüştü. Bu dönemde öğrencilerinden ayrı kalan Poyrazoğlu okula döndüğünde öğrencilerinin balonlu, konfetili sürpriziyle karşılaşmıştı. Büyük alkış ve sevgi gösterisinin yer aldığı video sosyal medyada gündem olmuştu. Birçok kişi internette Muharrem Poyrazoğlu'nun durumunu araştırıyor. Peki, Öğretmen Muharrem Poyrazoğlu ne kanseri? Muharrem Poyrazoğlu vefat etti mi? Soruların cevapları haberimizde yer alıyor...

ÖĞRETMEN MUHARREM POYRAZOĞLU NE KANSERİ? MUHARREM POYRAZOĞLU VEFAT ETTİ Mİ?

27 yıllık öğretmen Muharrem Poyrazoğlu, aylar süren tedavinin ardından çok sevdiği öğrencileri ile tekrar bir arada olmanın verdiği mutluluğu okul yöneticileri, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri ile paylaşmıştı.

Muharrem Poyrazoğlu kanserin vücudunda başka organlarına da bulaşması sebebiyle vefat etti.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muharrem öğretmenin vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Taziye mesajında, “Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmenimiz Muharrem Poyrazoğlu vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz” dendi.