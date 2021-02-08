Öğretmen seminer programı 2021 | EBA mesleki çalışma canlı yayın izle!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenler için hazırlanan Mesleki Çalışma Programı (MÇP), bugün başladı. EBA TV canlı yayını ile izlenebilecek programa eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler katılacak. işte Öğretmen seminer programı 2021 ve EBA mesleki çalışma canlı yayın izleme linki.
Seminer olarak da addedilen Mesleki Çalışma Programı yaklaşık 5 gün sürecek. Yayınlanan takvime göre saat 10.10'da Bakan Ziya Selçuk da programa dahil olacak.
MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI NE ZAMAN?
Mesleki Çalışma Programı 8 Şubat itibariyle başladı ve 12 Şubat'a kadar devam edecek.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL OLACAK?
İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlük tarafından gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında çevrim içi mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilecek. Bunlar;
1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
2. Uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi
3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi
5. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi
6. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
7. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
8. Okulda ilk yardım eğitimi
9. Okul tabanlı afet eğitimi
10. Masal anlatıcılığı eğitimi
11. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi
12. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi
13. Öğretmenlik meslek etiği eğitimi
14. Okul-aile iş birliği eğitimi
15. Sanal müze eğitimi etkinlikleri
16. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi
17. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi
18. Robotik ve kodlama eğitimi
19. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
20. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
21. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
22. Değerler eğitimi
23. Kaynaştırma eğitimi
24. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
25. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları
EBA ÖĞRETMEN SEMİNERİ CANLI NASIL İZLENİR?
EBA öğretmen girişi için öncelikle EBA uygulamasına ya da www.eba.gov.tr adresine giriş yapınız. Ardından açılan sayfada EBA öğretmen girişi yazısına giriniz. Çıkan ekranda MEBBİS veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme girerek seminerlere katılabilirsiniz.