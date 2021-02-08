Öğretmen seminer programı 2021 | EBA mesleki çalışma canlı yayın izle!

Seminer olarak da addedilen Mesleki Çalışma Programı yaklaşık 5 gün sürecek. Yayınlanan takvime göre saat 10.10'da Bakan Ziya Selçuk da programa dahil olacak.

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI NE ZAMAN?

Mesleki Çalışma Programı 8 Şubat itibariyle başladı ve 12 Şubat'a kadar devam edecek.

EBA TV ÖĞRETMEN GİRŞ SAYFASI

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL OLACAK?

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlük tarafından gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında çevrim içi mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilecek. Bunlar;

1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)

2. Uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi

3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi

4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi

5. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi

6. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme

7. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi

8. Okulda ilk yardım eğitimi

9. Okul tabanlı afet eğitimi

10. Masal anlatıcılığı eğitimi

11. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi

12. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi

13. Öğretmenlik meslek etiği eğitimi

14. Okul-aile iş birliği eğitimi

15. Sanal müze eğitimi etkinlikleri

16. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi

17. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi

18. Robotik ve kodlama eğitimi

19. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi

20. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler

21. Okul ve çevre güvenliği eğitimi

22. Değerler eğitimi

23. Kaynaştırma eğitimi

24. Bireyselleştirilmiş eğitim programları

25. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

EBA ÖĞRETMEN SEMİNERİ CANLI NASIL İZLENİR?

EBA öğretmen girişi için öncelikle EBA uygulamasına ya da www.eba.gov.tr adresine giriş yapınız. Ardından açılan sayfada EBA öğretmen girişi yazısına giriniz. Çıkan ekranda MEBBİS veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme girerek seminerlere katılabilirsiniz.

EBA SEMİNER CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ