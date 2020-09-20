Öğretmeni tarafından verilen ceza 13 yaşındaki öğrenciyi ölüme götürdü!

Güneydoğu Asya ülkesi Taylad'ın Samut Songkhram şehrinde hasta olduğu için ödevini yapamayan öğrenciye verilen ceza öğrencinin sonu oldu.

13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Potay Suriyawt Jiwakanon, bir süredir hasta olduğu için 3 günlük rapor aldı ve okula gidemedi.

Raporu okula götürdüğünde ise öğretmeni ödevi yapıp yapmadığını sordu. Ödevini yapamayan Jiwakanon'a öğretmeni 100 kez çömelerek zıplama cezası verdi. Ancak hasta öğrencinin bünyesi buna daha fazla dayanamadı.

KALBİ DURDU

Öğretmenin kendisine ceza olarak verdiği 100 zıplamayı tamamlamak isterken iyice zayıf düşen Samut'un yere yığıldı. Eve giden Samut ertesi sabah gece vardiyasından dönen anne ve babası tarafında ölü bulundu. Kalbi durduğu için ölen Samut'un ailesinin şikayeti üzerine öğretmen açığa alınırken, okul yönetimi aileden özür dileyerek gereken tazminatı ödeyeceğini söyledi.