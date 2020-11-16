Öğretmenler günü nasıl ortaya çıktı? Öğretmenler günü tarihçesi
Türkiye'de 1981 yılından itibaren her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü adıyla kutlanır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Baş Öğretmen sıfatının kabul edildiği gün olarak da bilinir. Peki, Öğretmenler günü nasıl ortaya çıktı? İşte, Öğretmenler günü tarihçesi...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Millet Mektepleri'nin Başöğretmeni' ünvanını aldığı 24 Kasım 1928 tarihi, her yıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günü adı ile kutlanmasına neden olmuştur. Her yıl milyonlarca öğrencinin, öğretmenlerine hediyeler ve mesajlar gönderdiği bu gün, bu yılda yine 24 Kasım'da çoşkuyla kutlanacak. Peki, Öğretmenler günü nasıl ortaya çıktı? İşte, Öğretmenler günü tarihçesi...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
BÜYÜK ADAM OLACAĞIM
Öğretmenim babam ana kucağım
Okulum şehrim ilim bucağım
Sınıfımsa evim barkım ocağım
Söz verdim öğretmenime
Büyük adam olacağım
CANIM ÖĞRETMENİM
Ailemden sonra seni tanıdım.
Aynı sevgi, ilgi, sıcaklığı sende tattım.
Sen öğrettin sayıları, şekilleri, renkleri,
Sevmeyi, paylaşmayı, ortak olmayı.
Kendimi seninle keşfettim.
Seni her şeyden çok sevdim.
Benim Canım Öğretmenim…
ÖĞRETMENİME
Kalem, silgi, defter
Sen yoksan neye yarar.
Küçücük parmaklarım,
Nasıl harfleri arar.
Senden hiç ayrılamam,
Ailem gibisin benim.
Öğretmenler gününde,
Çokça öpülsün ellerin.
ANA GİBİ, BABA GİBİ
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...
BİRİCİK ÖĞRETMENİM
Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.
Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.
İstemez oldum artık vefasız geceleri.
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.
Hakkı ÇEBİ
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM-2
Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.
Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne – baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın
KÖY ÖĞRETMENLERİ
Yurdumuz uçsuz bucaksız
Gökte yıldız kadar köylerimiz var
Ama uzak ama harap ama garipsi
Alın benim gönlümden de o kadar
Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi
Her sabah çocuklar size uçar
Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç
Alın benim gönlümden de o kadar
Siz kara göklerin yıldızları
Işıtın yurdumuzu sabaha kadar
Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu
Alın benim gönlümden de o kadar...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ
Türkiye'de 1981 yılında, her yılın 24 Kasım gününde kutlanmasına karar verilen Öğretmenler Günü'nün tarihçesi, 1920'lere kadar uzanıyor. 24 Kasım 1928'de Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tarihteki ortaya çıkışının sebebidir. O dönem, Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiştir. Bu unvan 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.
Türkiye'de 1981 yılında kutlanmaya başlayan 24 Kasım, Öğretmenler Günü adıyla bilinir.
Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir
Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.
ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER İLE İLGİLİ SÖZLERİ
"Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır."
"Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."
"Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir."
"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır..."
"Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir."
"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır."
"Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır."
"Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır."
"En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur."
"Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir."