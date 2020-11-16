Öğretmenler günü nasıl ortaya çıktı? Öğretmenler günü tarihçesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Millet Mektepleri'nin Başöğretmeni' ünvanını aldığı 24 Kasım 1928 tarihi, her yıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günü adı ile kutlanmasına neden olmuştur. Her yıl milyonlarca öğrencinin, öğretmenlerine hediyeler ve mesajlar gönderdiği bu gün, bu yılda yine 24 Kasım'da çoşkuyla kutlanacak. Peki, Öğretmenler günü nasıl ortaya çıktı? İşte, Öğretmenler günü tarihçesi...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

BÜYÜK ADAM OLACAĞIM

Öğretmenim babam ana kucağım

Okulum şehrim ilim bucağım

Sınıfımsa evim barkım ocağım

Söz verdim öğretmenime

Büyük adam olacağım

CANIM ÖĞRETMENİM

Ailemden sonra seni tanıdım.

Aynı sevgi, ilgi, sıcaklığı sende tattım.

Sen öğrettin sayıları, şekilleri, renkleri,

Sevmeyi, paylaşmayı, ortak olmayı.

Kendimi seninle keşfettim.

Seni her şeyden çok sevdim.

Benim Canım Öğretmenim…

ÖĞRETMENİME

Kalem, silgi, defter

Sen yoksan neye yarar.

Küçücük parmaklarım,

Nasıl harfleri arar.

Senden hiç ayrılamam,

Ailem gibisin benim.

Öğretmenler gününde,

Çokça öpülsün ellerin.

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM-2

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

KÖY ÖĞRETMENLERİ

Yurdumuz uçsuz bucaksız

Gökte yıldız kadar köylerimiz var

Ama uzak ama harap ama garipsi

Alın benim gönlümden de o kadar

Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi

Her sabah çocuklar size uçar

Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç

Alın benim gönlümden de o kadar

Siz kara göklerin yıldızları

Işıtın yurdumuzu sabaha kadar

Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu

Alın benim gönlümden de o kadar...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Türkiye'de 1981 yılında, her yılın 24 Kasım gününde kutlanmasına karar verilen Öğretmenler Günü'nün tarihçesi, 1920'lere kadar uzanıyor. 24 Kasım 1928'de Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tarihteki ortaya çıkışının sebebidir. O dönem, Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiştir. Bu unvan 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Türkiye'de 1981 yılında kutlanmaya başlayan 24 Kasım, Öğretmenler Günü adıyla bilinir.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır."

"Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."

"Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir."

"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır..."

"Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir."

"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır."

"Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır."

"Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır."

"En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur."

"Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir."