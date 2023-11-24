Öğretmenler gününde öğrenci yakınları okulu basıp öğretmeni dövdüler

Şanlıurfa'da öğretmenler gününde utanç verici bir haber geldi. Yangın merdiveninden inmemesi gerektiğini söyleyerek uyardığı öğrencinin yakınları okulu basarak 4 öğretmeni dövdüler.

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Öğretmenler gününde öğrenci yakınları okulu basıp öğretmeni dövdüler

Şanlıurfa'da bir okulda öğretmenlerin yangın merdiveninden inmemesi konusunda uyardığı öğrencinin yakınları, okulu bastı. Müdür ile 3 öğretmeni darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ÖĞRETMENLERİ DÖVDÜLER

Olay, Konuklu Mahallesi'nde bulunan Konuklu İlkokulu’nda meydana geldi. Öğretmenler, okul çıkışında ana kapı yerine yangın merdivenini kullanmak isteyen bir öğrenciyi uyardı. Bunun üzerine öğrenci eve giderek öğretmeni tarafından azarlanıp kendisine tokat atıldığını söyledi. Bu olayı duyan öğrencinin yakınları okula gitti. Okul müdürünün odasına giden öğrenci yakınları ile öğretmenler arasında önce tartışma, ardından arbede çıktı. Arbede, odada bulunan öğretmenler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Okul müdürü Rıdvan Eviz ile öğretmenler Muhammet Aksoy, Sedat Adıgüzel ve Emine Polat Zencirci yaralandı.

İhbar üzerine okula jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Okulda ilk müdahalesi yapılan okul müdürü ve öğretmenler hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından öğretmenler taburcu edildi. Olayın ardından 4 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ BURUK KUTLADILAR

Olayın yaşandığı Konuklu İlkokulu Müdürü Rıdvan Eviz, yaşananlardan dolayı üzüntülü olduklarını belirterek, "Öğretmenler olarak çok üzgünüz, böyle bir olayı tasvip etmiyoruz" dedi.

Öğretmenlerden Muhammet Aksoy ise 24 Kasım Öğretmenler Günü’nden önce kendilerine karşı yapılan şiddetten dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Halen yaşanan olayın şoku içinde olduklarını ifade eden Muhammet Aksoy, “Dün bir öğrencimizi uyardığımız için okula konuşmaya gelen 4 yakını tarafından ben ve öğretmenimiz şiddete uğradık. Bunlar, eğitimciler olarak tasvip etmediğimiz olaylar. Üzgünüz bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını istiyoruz. Biz işimizin başında olduğumuzu göstermek için bilinçli olarak okula geldik" diye konuştu.

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Sedat Adıgüzel ise yaşadığı olayın üzüntüsünü belirterek şunları söyledi:

“Bugün Öğretmenler Günü'ne özel okulumuzda birçok program hazırlamıştık. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir kutlama hazırlamıştık. Dün de aslında bunun provalarını yapacaktık. Gerçekten üzüldük, bugün hiçbir öğretmenimiz kutlama yapmak istemiyor. Hastaneden rapor almadık, saldırıya uğrayan diğer arkadaşlarımız ve ben, bugün okulumuzda görevimizin başında olmayı tercih ettik, okula geldik, öğrencilerimizle birlikteyiz. Bu tarz olayların yaşanması bizi gerçekten üzüyor. Kimsenin başına gelmesini istemiyoruz."

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Yaşanan olayda darbedilen diğer bir öğretmen olan Emine Polat Zencirci de uğradıkları şiddeti kınayarak, bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını temenni etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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