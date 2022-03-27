Öğretmenler hiç bu kadar aşağılanmamıştı! Özel okullarda "Öğretmen lansmanı" eğitimcinin kabusu oldu!

Posta Gazetesi eski yazarlarından ve aynı zaman eğitimci Şafak Coştu, sosyal medya hesabından eğitimin geldiği boyutu eleştirdiği bir yazı paylaştı. Bahsi geçen paylaşımda Coştu, bazı özel okullarda uygulanan "Öğretmen lansmanı" uygulamasına dikkat çekti. Hayata geçirilen uygulamada velilerin öğretmen eleyip, seçtiğini anlatan Coştu, "Sanırım öğretmenlik hiç bu kadar aşağılanmamıştı" ifadelerine yer verdi.

"MANAVDAN DOMATES Mİ SEÇİYORLAR?"

Şafak Coştu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Pazar pazar yine sinirlendim. Özel okullarda öğretmen lansmanı oluyor ve veliler stant stant dolaşıp öğretmen seçiyorlar. Sanırım öğretmenlik hiç bu kadar aşağılanmamıştı. Veli bunu hangi yeterliliğiyle yapıyor o da tartışılır." ifadelerine yer verince, "Manavdan domates mi seçiyorlar?" yorumları da beraberinde geldi. Yazar Coştu'ya çok sayıda destek mesajı gelirken, bahsi geçen uygulamanın kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.