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  3. Öğretmenler hiç bu kadar aşağılanmamıştı! Özel okullarda "Öğretmen lansmanı" eğitimcinin kabusu oldu!

Öğretmenler hiç bu kadar aşağılanmamıştı! Özel okullarda "Öğretmen lansmanı" eğitimcinin kabusu oldu!

Yazar Şafak Coştu, özel okullarda görülen "Öğretmen lansmanı" uygulamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ünlü yazara çok sayıda destek mesajı geldi.

Öğretmenler hiç bu kadar aşağılanmamıştı! Özel okullarda "Öğretmen lansmanı" eğitimcinin kabusu oldu!

Posta Gazetesi eski yazarlarından ve aynı zaman eğitimci Şafak Coştu, sosyal medya hesabından eğitimin geldiği boyutu eleştirdiği bir yazı paylaştı. Bahsi geçen paylaşımda Coştu, bazı özel okullarda uygulanan "Öğretmen lansmanı" uygulamasına dikkat çekti. Hayata geçirilen uygulamada velilerin öğretmen eleyip, seçtiğini anlatan Coştu, "Sanırım öğretmenlik hiç bu kadar aşağılanmamıştı" ifadelerine yer verdi.

Öğretmenler hiç bu kadar aşağılanmamıştı! Özel okullarda Öğretmen lansmanı eğitimcinin kabusu oldu!

"MANAVDAN DOMATES Mİ SEÇİYORLAR?"

Şafak Coştu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Pazar pazar yine sinirlendim. Özel okullarda öğretmen lansmanı oluyor ve veliler stant stant dolaşıp öğretmen seçiyorlar. Sanırım öğretmenlik hiç bu kadar aşağılanmamıştı. Veli bunu hangi yeterliliğiyle yapıyor o da tartışılır." ifadelerine yer verince, "Manavdan domates mi seçiyorlar?" yorumları da beraberinde geldi. Yazar Coştu'ya çok sayıda destek mesajı gelirken, bahsi geçen uygulamanın kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Öğretmenler hiç bu kadar aşağılanmamıştı! Özel okullarda Öğretmen lansmanı eğitimcinin kabusu oldu!Öğretmenler hiç bu kadar aşağılanmamıştı! Özel okullarda Öğretmen lansmanı eğitimcinin kabusu oldu!Öğretmenler hiç bu kadar aşağılanmamıştı! Özel okullarda Öğretmen lansmanı eğitimcinin kabusu oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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