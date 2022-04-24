Öğretmenlerinden çocuklara 23 Nisan sürprizi! "En sevdiğim öğrencinin resmi kutunun içinde" dedi, bakın kutunun içine ne koydu!

"Troll Öğretmen” ismiyle sosyal medyada oldukça popüler olan Hulusi Çakır, "En sevdiğim öğrencinin resmini kutuya koydum" diyerek 23 Nisan için hazırlamış olduğu sürprizle öğrencilerine yürekleri ısıtan şakasını yaptı. Çocukları tahtaya çağırıp derin kutu içerisine bakmaları gerektiğini söyleyen Çakır, öğrencilerin yüzündeki tebessüme vesile olurken, paylaştığı video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

KUTUNUN İÇERİSİNDEKİ GÜLÜMSETTİ

Öğretmen Hulusi Çakır, "En sevdiğim öğrencinin resmini kutuya koydum" diyerek çocuklara kutu içerisindeki fotoğrafa bakmaları gerektiğini söyledi. Öğrenciler tek tek merakla kutu içerisinde bulunan öğrencinin kim olduğunu görmek isterken, kendileriyle karşılaştılar. Troll öğretmen adının hakkını vererek, hazırladığı sürpriz içerisine bir adet ayna yerleştirdi. Böylelikle öğretmenin en sevdiği öğrenciyi görmek isteyenler, kendileriyle karşılaştı.