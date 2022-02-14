Ücretli köprü ve otoyollarda ücretin tahsil edilmesi için hem OGS hem de HGS gişesinin bulunması bazı vatandaşların akıllarında soru işareti yaratıyordu. Özellikle gişelerde yaşanan karşılığın giderilmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önemli bir karar aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada OGS gişelerinin 31 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren kaldırılacağı belirtildi. Söz konusu açıklama sonrası vatandaşlar internet arama motorlarında "OGS ne demek? OGS kalktı mı, kaldırıldı mı 2022? OGS - HGS değişimi nasıl yapılır? Farkları neler? " sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

OGS NE DEMEK?

Otoyollarda bulunan OGS, Otomatik Geçiş Sistemi'nin kısaltılmış halidir. Ücreti geçişin olduğu yollarda bulunmaktadır.

Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) 31 Mart 2022 Perşembe tarihinden itibaren kaldırılacak. Ulaştırma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir.

Ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerde geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır.

İş yükününü azaltılması ve verimliğinin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına, 31.03.2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir.

Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. "

OGS - HGS DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?

Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi adına OGS'nin kaldırıldığı, otoyol ve köprü ücretlerinin HGS üzerinden tahsil edileceği açıklandı. Ayrıca OGS'si olan vatandaşlara cihazın alındığı banka tarafından HGS etiketi verileceği, OGS hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceği belirtildi.

OGS - HGS FARKLARI NELER?

OGS cihazında, geçiş ücreti karşılığı kadar kredi bulunması zorunlu olduğundan otomatik ödeme talimatıyla kredi kartına bağlanıyor.

HGS, açılımı Hızlı Geçiş Sistemi olan yeni sistemdir. KGS'nin yerini alması planlanan HGS karayollarında nakit para tahsilatını sonlandıracaktır. KGS sistemindeki kontör bitmesi, gişelerde dur-kalk yapılması sorunu çözülecek ve trafik yoğunluğu da azalacaktır.