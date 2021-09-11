Oğulcan Engin ile Ala Tokel aşk yaşamaya başladı!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in aşk acısı kısa sürdü. 2020 yılının Şubat ayında aşk yaşamaya başlayan 33 yaşındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'in ayrıldıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüş, sosyal medya hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile olan tüm fotoğraflarını kaldıran Ezgi Eyüboğlu bu iddiaları güçlendirmesinin ardından anlaşarak ayrıldık açıklaması yaparak ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurmuştu. Annesinden tam not alan ilişkisini bitirmesinden yaklaşık 2 ay sonra Oğulcan Engin yeni aşka yelken açtı.

FENOMEN ALA TOKEL İLE BİRLİKTE!

Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayıran Oğulcan Engin, geçtiğimiz günlerde Emirgan'da bulunan bir mekanda, sabahın ilk saatlerine kadar Youtuber Ala Tokel ile birlikte görüntülendi. Sabaha karşı 5.30 sırlarında mekandan çıkan çift, alkol aldıkları için araçlarını vale ile gönderince taksi ile Oğulcan Engin'in evinin yolunu tuttu.