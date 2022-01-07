Oğullarını kalbinden bıçaklayarak öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar! Katil zanlısı gelinin tahliyesini istediler!

Eve alkollü bir şekilde gelerek çocuklarına şiddet gösterdiği iddia edilen Mustafa K'nin ölümüyle sonuçlanan kavga ile ilgili annesi Güllü ve babası Ferruh K, emniyette ifadelerini verdi.

Cinayetin işlendiği iki katlı evin üst katında oturan kayınvalide Güllü ve kayınpeder Ferruh K, gelinlerinden şikayetçi olmadıklarını dile getirdi. Gelininin fotoğrafını öpen kayınvalide Güllü K, hayatını kaybeden oğullarının uzun zamandır kendilerine küs olduğunu ve tehdit edildiklerini ifade etti.

"BU HAPİSHANEDE YATACAK BİR GELİN DEĞİL"

Oğlunun eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığını dile getiren anne Güllü K, "24 senenin işkencesini gelinim, yavrum çekiyor. 'Yavrum, şunu bırak.' dedim, 'Bırakmam anne, çocuklarım ele baba demesin.' dedi. Bunun çektiğini kimse çekemez. Bu, hapishanede yatacak bir gelin değil. Kendi evladım gibi severim. Ne olur bunu kurtarın. Büyük torunum evli, 13 ve 17 yaşındaki torunlarımı hepinize emanet ediyorum. Benim cezaevindeki kuzumu oradan kurtarın. Ben ölmeden, gözlerim görürken Allah'ın emanetini ben buna teslim edeyim yavrularımı. Hapisten salınmasını istiyorum. Benim Fatma'mın hiçbir suçu yok." ifadelerinde bulundu.

"KIZIMIZIN BİR AN ÖNCE KURTULMASINI İSTİYORUM"

Kayınpeder Ferruh K. ise, "6 aydır konuşmazdı bizimle, çocuklarını dahi göndermezdi. Çocukları biz özlüyorduk. Uzaklaştırma verdiler, iki gün uzaklaştırıyorsun, üçüncü gün geliyor. Ne olacak bu? Hiçbir şey olmadı. Bu şekilde devam etti gitti. Ben de kızımızın bir an önce kurtulmasını istiyorum. Çocuklarının başına dönsün. Biz ne kadar iyi de olsak illa annesi." şeklinde konuştu.

"ANNEM MASUM"

Fatma K'nin 23 yaşındaki kızı Güllü Ç. de annesinin masum olduğuna yönelik ifadelerde bulundu. "Buradaki herkes bunu biliyor, biz o evdeki yaşadıklarımızı biliyoruz." diyen Güllü Ç, "Annemin canına tak etmeseydi bunu yapacak asla öyle bir kadın değildi. Kesinlikle yapmazdı. Çocuklarını kurtarmak için olduğuna adım gibi de eminim. Annemi kurtarın, annem masum. 7 yıldır babamla konuşmuyorum, küsüm. Annemle telefonda gizli gizli konuşuyordum, görüşüyordum. Çalıştığı yerlerde görüşmeye çalışıyordum. Kardeşlerimle okullarda, teneffüs aralarında görüşmeye çalışıyordum. Bizim çektiğimizi kimse bilmiyor, eğer bilseydiniz sizin kalbiniz dayanmazdı. Annemi kurtarın, oradan çıksın, çok şeyler yaşadı kadın."

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Konya Beyşehir'de 52 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma K, yaşanan tartışmada eşi Mustafa K'yi (48) bıçakla göğsünden yaralamıştı. Mustafa K, olay esnasında hayatını kaybetmişti. Fatma K, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.