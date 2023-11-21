Ogün Samast hakkındaki iddianame kabul edildi! Yeniden hakim karşısına çıkacak

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Samast 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

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Ogün Samast hakkındaki iddianame kabul edildi! Yeniden hakim karşısına çıkacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açılmıştı.

Yapılan yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni hazırlanan iddianamede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12 Nisan 2021'de suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, iddianamede Dink ailesi "müşteki" sıfatıyla, Ogün Samast ise "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hrant Dink cinayeti sonrasında öncelikli olarak İstanbul İstihbarat Müdürlüğü'nü ele geçirdiği, daha sonra şubenin imkanlarıyla Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam-Tevhid, 17-25 Aralık operasyonu ve davalarını, devamında ise 15 Temmuz darbe girişimine giden süreci başlattığı belirtildi.

İddianamede, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer alan Ogün Samast'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak"

Geçtiğimiz günlerde cezaevinden koşullu serbest bırakılan Ogün Samast hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Samast 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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