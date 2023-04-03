Oguz Colak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguz Colak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguz Colak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oguz Colak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oguz Colak 16 Nisan 2004 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Türk uyrukludur.Gerçek adı da Oğuz Çolak şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oguz Colak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Trabzonspor U19 futbol takımında oynamaktadır. Trabzonspor U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oguz Colak'nin Trabzonspor U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oguz Colak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oguz Colak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Trabzonspor U19
Oguz Colak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oguz Colak şuan Trabzonspor U19 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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