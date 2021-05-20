Oğuz Yılmaz'ın arkadaşı Özgür Koç, gözyaşlarını tutamayarak anlattı...

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran isim Oğuz Yılmaz, geçtiğimiz gün evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kalp krizi geçirerek 53 yaşında hayata veda etti.

"SAĞLIK PROBLEMLERİ VARDI"

Kariyer hayatı boyunca bir çok çalışmaya imza atan Yılmaz yüzlerce şarkı yayınladı. Yılmaz'ın yakın arkadaşı Ufuk Özel konuşmasında, "Geçen aylarda kalbinde olan bir sıkıntı sebebiyle stent takılmıştı. Sağlık problemleri vardı. Kalp krizi geçirdi. Hastaneye getirdiler ama kurtaramadılar, vefat etti" ifadelerini kullandı.

"SANKİ VEDALAŞIR, 'SAZIM SANA EMANET' DERMİŞ GİBİYDİ"

Yılmaz'ın aranjörü şarkıcı Özgür Koç durumdan dolayı ne kadar üzgün olduğunu dile getirdi. Kendisinin yazdığı ve Yılmaz'ın seslendirdiği şarkıyı dinleten Koç, şarkı çalarken gözyaşlarını tutamadı. Şarkının anlamının kendisi için büyük olduğunu dile getiren Koç, yayınlayıp yayınlamama konusunda ikilemde olduğunu ifade ederek şu sözleri sarf etti: "Önceki gün öğleden sonra buluşup stüdyoda çalışma yapacaktık. Yeni albümünü hazırladım. Okuduğu bir sürü şarkısı var, onlar da yakında çıkacak. Saat beş gibi sanatçı arkadaşımız Veli Erdem Karakülah'la birlikte stüdyoya geldi.' Elinde bağlama vardı. 'Bu saz evimde duruyor. Bunun tellerini yap, zaten bana sen çalıyorsun' dedi. 'Bunu sana bırakıyorum' dedi. Sanki vedalaşır, 'sazım sana emanet' dermiş gibiydi. Beni de şu an en çok üzen o zaten. Keşke biraz daha ömrü olsaydı...''

Açıklamalarına devam eden Koç şu şekilde devam etti: ''İçeride müzik stüdyom var. Çok bilinen çoğu şarkısını da orada yapmışızdır. Pazartesi günü okuduğu 'Hıçkırık Tuttu Beni' şarkısının klibini çekecektik. Onu organize ediyorduk ama nasip olmadı. Kendi kısmını okuması nasip oldu. Keşke onların hiç biri olmasa da o hayatta olsa. Son yaptığımız şarkıyı önceki gün eve bırakırken arabada açtık. 'Çok güzel oldu' diyerek sevinmişti. Benim için çok büyük bir kayıp oldu. Şarkılarım öksüz kaldı. Ona okutacağım bir sürü şarkı vardı. Bende şimdi bir tane emanet sazı kaldı."