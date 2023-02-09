Oğuzcan Obuz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Haber Türk muhabiri Oğuzcan Obuz'un biyografisi

Haber Türk muhabiri Oğuzcan Obuz başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Oğuzcan Obuz televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Oğuzcan Obuz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Oğuzcan Obuz'un biyografisi haberimizde...

OĞUZCAN OBUZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Gazeteci yazar, diplomasi muhabiri olan Oğuzcan Obuz, 1993 yılında Ankara'da doğdu.. memur çocuğu olması nedeniyle birçok ili dolaştı.. Lüleburgaz Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü'nü kapsamlı burslu olarak kazandı.. 2017 yılında bölüm ikincisi olarak mezun oldu.

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Liseden beri istediği meslek gazetecilikti. Henüz lise birinci sınıf öğrencisiyken Görünüm ve Hürfikir gazetelerinde köşe yazısı yazdı. Üniversite yıllarında Bilkent Medya'nın kuruluşunda yer aldı. 4 yıl başkan yardımcılığı yaparak Bilkent Televizyon Ödüllerinin kurucularından biri oldu. Bilkent Gazetecilik günlerini düzenleyerek alanında birbirinden deneyimli kişileri getirerek eğitimler düzenledi.

Beyaz TV, Reuters ve yabancı ajanslarda stajlarını tamamladı. Üniversite mezuniyetinin ardından TRT World kanalında görev aldı. Muhabir olarak Haber Global'e transfer oldu. 8 aylık İstanbul serüveninin ardından Haber Global'in Ankara Bürosuna Diplomasi Muhabiri olarak atandı.

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Kısa film ve belgesel tutkunu olan Obuz'un filmleri birçok ülkeden ödül aldı. Küçüklüğünden itibaren basketbol tutkusunu hiç kaybetmedi. Buna bir de Masa Tenisini ekledi. Üniversite yıllarında Radyo Bilkent'te görev alan Obuz birçok program yaptı. Ama hiçbir hobisi onun kamp tutkusunu geçemedi.

Seyahat etmeyi, yeni yerler keşfetmeyi çok seven Obuz İngilizce'yi iyi derecede, Almanca'yı ise orta seviyede biliyor.