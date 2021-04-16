Oğuzhan Özyakup sakatlandı mı? | Oğuzhan Özyakup sağlık durumu nasıl? Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş - MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Maçta talihsiz bir an yaşandı. Oğuzhan Özyakup, maç sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Peki Oğuzhan Özyakup sakatlandı mı? | Oğuzhan Özyakup sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

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Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş - MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Maçta talihsiz bir an yaşandı. Oğuzhan Özyakup, maç sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Peki Oğuzhan Özyakup sakatlandı mı? | Oğuzhan Özyakup sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar... OĞUZHAN ÖZYAKUP SAKATLANDI MI? Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta bileğinden sakatlanan Oğuzhan Özyakup maça devam edemedi. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Ankaragücü maçının 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Oğuzhan Özyakup, yerini Bernard Mensah'a bıraktı. OĞUZHAN ÖZYAKUP SAKATLANDI MI? Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir... Berkem Temizel Gece Editörü maçsakatlık